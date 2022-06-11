زيلينسكي يجدد مطالبته بمنح بلاده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تعقد في الـ23 من يونيو الجاري، الدعوة لمنح بلاده وضع المرشح للعضوية في الاتحاد، وعدم تركها في المنطقة الرمادية، بحسب تعبيره.

وفي كلمة له عبر الفيديو خلال مؤتمر دولي حول الديموقراطية في كوبنهاغن، اعتبر زيلينسكي أن الإبقاء على بلاده على وضعها يشكل إغراء للدولة الروسية في الأسابيع المقبلة، بينما يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية تثبت أن الكلام عن انتماء الشعب الأوكراني للأسرة الأوروبية ليس عقيما.

وأشار زيلينسكي، خلال كلمته، إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن 71% من الأوروبيين يعتبرون أوكرانيا جزءا من الأسرة الأوروبية، متسائلاً عن الدافع وراء تشكيك بعض السياسيين تجاه السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟.

ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل قمة القادة الأوروبيين، وسط انقسامات بين مؤيد ومشكك بأن تكون أوكرانيا جاهزة للانضمام.

ونبه العديد من الزعماء الأوروبيين كييف إلى أن مسار ضمها قد يستغرق سنوات إن لم يكن عقودًا.

واستمر القتال الشرس في مدينة سيفيرودونتسك التي باتت محور الهجوم الروسي، وتشهد إحدى أكثر المعارك دموية في الحرب، وسط مساع أوكرانية للحصول على مزيد من المساعدات من الغرب، فقد ناشدت كييف بتسريع وتيرة إيصال الأسلحة لصد الهجمات الروسية، كما طلبت دعمًا إنسانيًا لمكافحة تفشي الأمراض المعدية.

من جانبه، حذر رئيس بلدية ماريوبول التي تحولت لحطام فاديم بويتشينكو من أن أنظمة الصرف والنظافة العامة معطلة والجثث تتعفن في الشوارع، وثمة مخاوف من تفشٍّ للدوسنتاريا والكوليرا.

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