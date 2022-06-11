الأرصاد الجوية يحذر من رياح نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى (25) عقدة .

طرابلس 11 يونيو 2022 ( وال ) – نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل لهذا اليوم السبت وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب. والريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل سرعتها اليوم إلى (20) عقدة على ساحل مصراتة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر. والبحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة. ودرجة حرارة سطح البحر (20 – 22) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة.

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب. والريح شرش بينما يكون اليوم غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (10 -20) عقدة تصل إلى(25)عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.25).والبحر قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (20 – 22) درجة مئوية والرؤيـة جيدة.

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