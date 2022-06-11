فرنسا تعرض المساعدة لتصدير الحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني

أبدت باريس استعدادها للمساهمة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكرانية والمشاركة في أي عملية من شأنها تسهيل عملية تصدير الحبوب التي تحتاج إليها أسواق العالم، وفق ما أفاد به مستشار في الرئاسة الفرنسية الجمعة.

ويتضمن الاقتراح الفرنسي بلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا بشكل آمن، وتمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر.

وتسبب حصار الأسطول الروسي للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ومنها ميناء أوديسا، بوقف تصدير الحبوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، خاصة في الدول الأفريقية الأكثر فقرًا في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا