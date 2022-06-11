ليبيا نيوز

فرنسا تعرض المساعدة لتصدير الحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدت باريس استعدادها للمساهمة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكرانية والمشاركة في أي عملية من شأنها تسهيل عملية تصدير الحبوب التي تحتاج إليها أسواق العالم، وفق ما أفاد به مستشار في الرئاسة الفرنسية الجمعة.

ويتضمن الاقتراح الفرنسي بلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا بشكل آمن، وتمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر.

وتسبب حصار الأسطول الروسي للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ومنها ميناء أوديسا، بوقف تصدير الحبوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، خاصة في الدول الأفريقية الأكثر فقرًا في العالم.

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قناة 218 الليبية

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