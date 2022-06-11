إيران وفنزويلا توقعان اتفاقيات تعاون في مجالات النفط والبتروكيماويات

وقّعت إيران وفنزويلا اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة مدتها 20 عامًا، تتضمن التعاون في مجالات النفط والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.

وقد أقيمت مراسم التوقيع في قصر سعد آباد شمال طهران، بحضور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

ووصل مادورو الجمعة إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة رسمية شملت تركيا والجزائر، يرافقه فيها وزراء ومسؤولون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والنفط والاتصالات والسياحة والنقل.

وأعلن مادورو، فور وصوله، عن فتح خط طيران أسبوعي من كراكاس إلى طهران في وقت يحاول فيه البلدان تعزيز التعاون لمقاومة العقوبات المفروضة عليهما من قبل الولايات المتحدة.

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