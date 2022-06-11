ليبيا نيوز

خلال حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية: الحرس البلدي والرقابة على الأغذية والأدوية فرع ابوسليم يضبطون العديد من المخالفات الصحية .

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 يونيو 2022 ( وال) – يواصل أعضاء الحرس البلدي والرقابة على الأغذية والأدوية ابوسليم الحملات اليومية التفتيشية علي الأنشطة التجارية داخل نطاق البلدية.

وشملت الحملة التفتيشية الأسواق والمخابز والقصابين بمحلة باب السلام ومحلات مشروع الهضبة الزراعي .

وأكدت بلدية أبوسليم أنه تم ضبط العديد من المخالفات الصحية واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بقفل اغلب المحال لعدم تقيد أصحابها بالاشتراطات الصحية.

وأهاب أعضاء الحرس البلدي والرقابة على الأغذية والأدوية بالبلدية المواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي تجاوزات او مخالفات قد تضر بالصحة العامة .

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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