ليبيا نيوز

اتهامات متبادلة بين الكونغو ورواندا بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ عبر الحدود

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تبادلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الاتهامات بإطلاق صواريخ عبر الحدود، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين الجارين بسبب هجمات حركة 23 مارس المتمردة، والتي تزعم الكونغو أن رواندا تدعمها.

و أشار المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم شمال كيفو، إلى سقوط خمسة صواريخ أطلقت من رواندا بعيدًا عن منطقة القتال مع الحركة المتمردة، تسببت في مقتل طفلين وإصابة آخر بجروح، كما تسببت في أضرار جسيمة بإحدى المدارس.

واتهمت وزارة الدفاع الرواندية، القوات الكونغولية بإطلاق صاروخين على رواندا من منطقة بوناجانا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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