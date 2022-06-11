ليبيا نيوز

في بيان لها حول اشتباكات طرابلس البعثة الأممية تدعو جميع الأطراف الليبية الأمنية والسياسية ضبط النفس والتحلي بصفة القيادة وحل جميع الخلافات عبر الحوار .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 في بيان لها حول اشتباكات طرابلس البعثة الأممية تدعو جميع الأطراف الليبية الأمنية والسياسية ضبط النفس والتحلي بصفة القيادة وحل جميع الخلافات عبر الحوار .

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وكالة الأنباء الليبية

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