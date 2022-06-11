في بيان لها حول اشتباكات طرابلس البعثة الأممية تدعو جميع الأطراف الليبية الأمنية والسياسية ضبط النفس والتحلي بصفة القيادة وحل جميع الخلافات عبر الحوار .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
باشاغا: لا يمكن حماية المدنيين إلا بسحب السلاح من طرابلس #بوابةإفريقياالإخبارية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
سفارة بريطانيا لدى ليبيا تُدين اشتباكات طرابلس وتحمل جميع الأطراف مسؤولية الحفاظ على الاستقرار
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
اتهامات متبادلة بين الكونغو ورواندا بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ عبر الحدود
تم النشر منذُ 41 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
خلال حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية: الحرس البلدي والرقابة على الأغذية والأدوية فرع ابوسليم يضبطون العديد من المخالفات الصحية .
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك