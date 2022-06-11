ليبيا نيوز

كوريا الشمالية: تعيين العضو البارز في وفد المفاوضات النووية وزيرة للخارجية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عينت كوريا الشمالية العضو البارز في وفد المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرة جديدة للخارجية، وذلك في ختام اجتماع للحزب الحاكم ترأسه الزعيم كيم جونج أون.

وطرح كيم، خلال الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الذي عقد من الأربعاء حتى الجمعة، أهدافًا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، والأبحاث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية.

ولم تذكر وكالة الأنباء الكورية المركزية أي تفاصيل حول ماهية الأهداف التي طرحها رئيس البلاد خلال الاجتماع أو أي تفاصيل أخرى.

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قناة 218 الليبية

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