أبو الغيظ : منزعجون من اشتباكات طرابلس ونحث الجميع الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة 11 يونيو 2022 (وال)- أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ اليوم السبت، عن إنزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة البارحة.

وأهاب أبو الغيط – في بيان – بجميع الأطراف الليبية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020.

كما دعا إلى تنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، في مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

ونقل المتحدث باسمه تحذيره من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددًا في ليبيا؛ التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل.

وحث الليبيين إلى مواصلة لقاءاتهم وحواراتهم بزخم أكبر من ذي قبل، للوصول إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. (وال)

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