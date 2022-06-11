في بيان لها حول اشتباكات طرابلس البعثة الأممية تشيد بجهود جميع الاعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الازمة السياسية القائمة .
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وكالة الأنباء الليبية
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في بيان لها حول اشتباكات طرابلس البعثة الأممية تدعو جميع الأطراف الليبية الأمنية والسياسية ضبط النفس والتحلي بصفة القيادة وحل جميع الخلافات عبر الحوار .
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