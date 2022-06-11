خلال لقائه المنقوش .. الرئيس المالطي يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين ويؤكد دعمه لجهود السلام والاستقرار فى ليبيا

طرابلس 11 يونيو 2022 (وال)- استقبل رئيس الجمهورية المالطي جورج أفيلا بقصر غراند ماسترو اليوم السبت بالعاصمة فاليتا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها.

وعبر الرئيس جورج أفيلا خلال لقائه المنقوش؛ عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا دعمه لجهود السلام والاستقرار فى ليبيا.

كما اجتمعت الوزيرة بنظيرها وزير الخارجية المالطي آيان بورج، وتناول الاجتماع آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين فى عدة مجالات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والإنساني ومنه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت المنقوش خلال اللقاء؛ إن ليبيا تواجه اليوم أزمة سياسية وهناك الكثير من التحديات، ولكن يوجد أمل للوصول إلى حل سياسي ليبي ليبي وحوار شامل بين جميع الأطراف يوصل الليبيين إلى الانتخابات، خاصة بآن جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، من أجل الوصول للقاعدة الدستورية قد قاربت على الانتهاء.

وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها لدولة مالطا، مشيرة إلى أن “مالطا دولة صديقة وجارة لها دور إيجابي في دعم السلام، حيث تجمعنا علاقات شراكة وثيقة إذ تعتبر ليبيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مالطا، وأن هذه العلاقات التي تربطنا مبنية على الود والاحترام المتبادل”.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى العاصمة المالطية، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية المالطي جورج فيلا، تأتي ضمن إحياء لذكرى العلاقات التاريخية الليبية المالطية والتى تصادف 11 يونيو 1964 م. (وال)

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