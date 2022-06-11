البعثة الأممية تعرب عن قلقها جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ، وتدعو الليبيين ضبط النفس وحل خلافاتهم عبر الحوار .

طرابلس 11 يونيو 2022 م ( وال ) – عبرت بعثة الدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الجمعة ، وأنباء أخرى عن تحشيدات بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس .

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن «هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية ، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي». مناشدة «الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار».

كما ناشد البيان جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد في هذا الوقت الحرج حسب وصفها .

وأشادت البعثة الأممية بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة .

ونوه بيان البعثة إلى ما تبذله الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والأطراف الليبية المعنية من جهود حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

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