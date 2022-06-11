رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد مركز رعاية وحماية المدمنين بمصراتة.

مصراتة 11 يونيو 2022م (وال) – تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ، صباح اليوم السبت مركز رعاية وحماية المدمنين بمصراتة ، وذلك للوقوف على احتياجات المركز و الاطلاع على أوضاعه .

وأطلع الدبيبة خلال الجولة على أقسام المركز ، وسير العمل بها ، مستمعا إلى شروح وافية من العاملين حول طبيعة العمل بهذه الأقسام.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الاهتمام بالمركز وجعله مركزاً وطنياً يحظى باهتمام ودعم أكبر لخدمة هذه الفئة والعاملين فيها.

وأكد الدبيبة أن الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاثف جهود جميع القطاعات ، للتصدي لهذه الظاهرة ، باعتبارها آفة عالمية تضيع العقول وتقتل الأرواح، ويعتبر مروجوها أعداءً للوطن.

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