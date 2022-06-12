ليبيا نيوز

بيانات التضخم في الولايات المتحدة تفوق التوقعات وتسجل أعلى مستوى في 4 عقود .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

واشنطن 11 يونيو 2022 ( وال )- أظهرت بيانات رسمية ، أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة في مايو الماضي إلى مستوى ( 8.6 ) في المئة ، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981  .

      ونقلت مصادر اعلامية امس عن بيانات لوزارة العمل الامريكية ، أن أسعار المستهلك (مؤشر CPI) في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة ( 8.6 ) في المئة في مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

        ويعد هذا المستوى الأعلى منذ ديسمبر 1981، وكان المؤشر قد سجل ( 8.3 ) في المئة في أبريل الماضي .

         وجاءت بيانات التضخم مرتفعة وأعلى من توقعات الخبراء، لتؤكد صعوبة الموقف الاقتصادي الذي تواجهه الولايات المتحدة   .

               وكان محللون استطلعت وكالة “بلومبرغ” آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة ( 8.3 ) في المئة في المتوسط   .

  …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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