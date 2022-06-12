واشنطن تتعهد بدعم المهاجرين القادمين من فنزويلا

تعهدت الولايات المتحدة، خلال قمة الأميركتين المنعقدة في لوس أنجلوس، بتنفيذ عدد من الإجراءات لدعم المهاجرين.

وتضمنت الإجراءات الأميركية تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للمهاجرين من فنزويلا، والعمل على تنفيذ برامج لدعم تأشيرات الدخول المؤقتة لمواطني كوبا وهايتي، وتسهيل توظيف عمال أمريكا الوسطى.

ورغم الخلافات الدبلوماسية التي خيمت على القمة؛ فإنه تم الاتفاق على طرح ما سمي إعلان لوس أنجلوس الهادف إلى توفير حوافز للدول التي تستوعب أعدادًا كبيرة من المهاجرين في أنحاء المنطقة، وسط شكوك حول مدى الجدية في تنفيذ الكثير من التعهدات.

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