أوستن يتهم الصين بأنها أصبحت أكثر عدوانية في آسيا

اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الصين بأنها أصبحت أكثر عدوانية في المنطقة الآسيوية خاصة بالقرب من تايوان، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بدورها في باحتواء التوترات مع الصين ومنع نشوب صراع.

تعهد أوستن، خلال كلمة له أمام حوار شانغريلا الذي يعد التجمع الأمني الرئيس في آسيا؛ بمواصلة الوقوف إلى جانب الحلفاء بما فيهم تايوان، في ظل الزيادة المقلقة بعدد المواجهات غير الآمنة بين الطائرات والسفن الصينية وطائرات وسفن دول أخرى.

وكان أوستن قد التقى نظيره الصيني وي فنغي، الجمعة، وأكدا رغبتهما في تعزيز علاقتهما، رغم عدم وجود أي مؤشر على انفراج بشأن حل الخلافات.

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