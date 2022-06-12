تايوان تؤكد استعدادها للتفاوض مع الصين مجدداً

أكد رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج استعداد بلاده للتواصل مع الصين بنية طيبة، والدخول في مفاوضات على أساس المساواة، بشرط عدم وضع أي شروط سياسية مسبقة.

وقال سو تسينج تشانج إنّ بلاده لا ترغب في إغلاق الباب في وجه الصين، رغم استخدامها وسائل مختلفة لقمعها، ومعاملتها بشكلٍ غير منطقي.

تصريحات الوزير التايواني جاءت بمثابة الرد على تصريحات وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، والذي قال في منتدى أمني عقد في سنغافورة: إنّ بلاده تسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها تحتفظ بخيارات أخرى.

يُذكر أنّ العلاقات بين البلدين تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، بفضل الضغط السياسي والعسكري الصيني على تايوان لإجبارها على قبول سياستها، لأنّها تعتبرها إقليماً تابعاً لها، رغم تمتع تايوان بحكم ديمقراطي.

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