الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس ، وتطالب بتطبيق العقوبات الدولية على مرتكبها .

طرابلس 12 يونيو 2022م ( وال ) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا ، مؤكدة أن أعمال العنف تشكل تهديدا خطيرا على أمن وسلامة المدنيين وممتلكاتهم وتؤثر على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

وحمّلت اللجنة في بيان الجمعة كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية تقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

كما جددت اللجنة، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بملاحقة كل من يخطط أو يرتكب انتهاكات القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا أو يعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد.

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