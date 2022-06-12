وزيرة الخارجية تبحث مع سفير قطر لدى ليبيا سبل تطوير العلاقات الثنائية

طرابلس 12 يونيو 2022 (وال) _ بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية (نجلاء المنقوش) مع سفير دولة قطر لدى ليبيا (خالد محمد بن زابن الدوسري)، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على الحرص المتبادل لتطوير التعاون في كافة المجالات، إضافة إلى آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود الحكومة من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد.

وبدوره، أكد السفير على أهمية تعزيز العلاقات الليبية-القطرية المشتركة وتطوير أواصر التعاون والشراكة بين البلدين.

وأشار إلى دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” ستيفاني ويليامز”، من أجل الوصول إلى اتفاق يشمل جميع الأطراف السياسية وصولا لتحقيق الانتخابات. (وال _ طرابلس)

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