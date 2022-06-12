وزارة الاقتصاد تبحث الصعوبات التي تواجه عمل المراقبات ، وتؤكد على قرار حظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين .

طرابلس 12 يونيو 2022 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج السبت اجتماعاً ضم مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية و الجنوبية و الغربية ومسؤولي جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين .

وتابع الاجتماع العمل بالمراقبات والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وسُبل معالجتها ، واستعراض قرار مجلس الوزراء رقم 225 و 326 لسنة 2022م بشأن نقل اختصاصات المراقبات الى وزارة الحكم المحلي وتأثيره في إرباك عمل المراقبات .

ودعا وزير الاقتصاد خلال الاجتماع مراقبي الاقتصاد والتجارة الى تشكيل فريق غرباً وشرقاً وجنوباً لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 508 لسنة 2022 م بشان حظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين و على ضرورة متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة .

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري و متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتحقق التنوع الاقتصادي .

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