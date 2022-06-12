ما سر احتجاز طائرة إيرانية في الأرجنتين؟

احتجزت السلطات الأرجنتينية طائرة شحن من طراز بيونغ 747، مملوكة لشركة ماهان الإيرانية في مطار بوينس آيرس.

وقال وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فيرنانديز، إنّ الطائرة المؤجرة لفنزويلا تخضع للعقوبات الأمريكية على طهران، وأشار إلى مصادرة جوازات 5 إيرانيين كانوا يعملون مع طاقم الطائرة الفنزويلي.

وكانت الطائرة التي استأجرتها شركة طيران “كونفياسا” قد وصلت المطار في 6 يونيو الجاري، ولم يسمح لها بالتزود بالوقود، أو إكمال رحلتها نحو الأورغواي التي أغلقت بدورها المجال الجوي أمامها، بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وأكدت تقارير أرجنتينية، احتواء طائرة الشحن على قطع غيار سيارات، وعدم وجود أي شحنة مشبوهة على متنها.

من جهةٍ أخرى طالب العضو المعارض بالبرلمان الأرجنتيني جيراردو ميلمان، بإجراء تحقيق رسمي حول الطائرة لأنّها أغلقت جهاز التوجيه الخاص بها في جزءٍ من رحلتها، وقال إنّ هذا الأمر يستوجب فتح تحقيق.

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