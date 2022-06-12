القائم بالأعمال الليبي لدى بلغاريا يبحث مع وزير النقل البلغاري التعاون المشترك

صوفيا 10 يونيو 2022 (وال)- بحث وزير النقل والاتصالات البلغاري نيكولاي سابيف مع القائم بالأعمال الليبي لدى جمهورية بلغاريا مفتاح بوشعالة، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومدى تفعليها في الوقت الحاضر.

وبحث بوشعالة مع الوزير البلغاري في العاصمة صوفيا، التنسيق المكثف لعقد زيارات تشاورية بين ليبيا وبلغاريا، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما أعرب الأخير عن اعتزاز بلاده وتقديرها الكبير لعلاقاتها مع ليبيا، وعن أهمية تعزيز العلاقات وتطوير أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

كما ناقش الطرفين ملف الناقلة الليبية “بدر”، وكيفية رجوع الطيران الليبي، وبعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. (وال) ع م/ ر ت

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