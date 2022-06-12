مهندسو وفنيو إدارة هندسة الإنتاج بشركة الخليج العربي يعيدون البئر (G269H) بمنطقة التعاقد (NA-91) بحقل النافورة للانتاج بعد توقف ( 11 ) عاما .

بنغازي 12 يونيو 2022 (وال)- نجح مهندسو وفنيو إدارة هندسة الإنتاج بشركة الخليج العربي في استخراج معدات من داخل البئر (G269H) بمنطقة التعاقد (NA-91) بحقل النافورة وإعادة تأهيله بعمليات دقيقة أسفرت عن الحصول على نتائج ممتازة بعد توقف لمدة 11 عاما .

وحسب المكتب الاعلامي للشركة فقد انتهوا من العمل على البئر المذكور بعد إعداد وتنفيذ برنامج صيانة متكامل بدقة وحرفية متناهية ، وتمت عملية اصطياد على البئر (G269H) بمنطقة التعاقد (NA-91) بحقل النافورة باستخراج معدات من داخل البئر خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوع تلاها تنفيذ برنامج صيانة متكامل بدقة .

وأوضح المكتب ان البئر كان متعطل منذ “11” عاماً بسبب وجود ترسبات صلبة داخل البئر والتي كانت بسبب فقدان المعدات أثناء محاولات الصيانة السابقة ، وكذلك عدم توفر الميزانية المطلوبة خلال الفترة الماضية حالت دون تكرار الصيانة وأدت إلى ترك البئر مؤقتاً .

و كان أخر اختبار إنتاجية للبئر عام 2012م ، وكانت نتائج الاختبار بواسطة الرفع الصناعي بالغاز 661 برميل نفط في اليوم بنسبة مياه 3‎%‎ واليوم وبعد الانتهاء من عملية الصيانة تم اختبار إنتاجية البئر بصورة طبيعية (إنتاج طبيعي) فكانت النتائج ممتازة ونسبة المياه صفر والإنتاجية تفوق المعدلات السابقة .

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