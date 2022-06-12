انطلاق اعمال اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري ووليامز تقول الليبيون يَنتظرون نتائج ملموسة ويجب إعلاء مصلحة البلاد .

القاهرة 12 يونيو 2022 (وال)- اعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة بشأن ليبيا، ” ستيفاني وليامز، ” عن شكرها لاعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين في اجتماع القاهرة حول المسار الدستوري لالتزامهم بالعمل معاً لإعداد إطار دستوري يُمكّن البلاد من تنظيم الانتخابات ويلبي طموحات 2.8 مليون مواطن ليبي ممن تسجلوا للتصويت .

وقالت وليامز في كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التي انطلقت اليوم في القاهرة ” الجولة الأخيرة التي بدأت اليوم هي منعطف حرج تشهده بلادكم. إذ بعد مرور إحدى عشرة سنة من الانقسام والضعف أَرهقَت الليبيين. أمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل فيهم ومَنحَهم سَبيلاً يُفضي إلى الانتخابات ضَمن إطار دستوري قوي.

واضافت ” لقد أَحرَزتُم اثناء آخر جولة من المحادثات تقدماً ملحوظاً للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المواد الحساسة ، لقد توافقتم بشكلٍ بَنَّاء على عددٍ لا بأس به من المواد وتوصلتم إلى توافق مبدئي بشأن النقاط الحساسة .

وخاطبت وليامز اعضاء المجلسين بالقول ” بصفتكم ممثلين منتخبين عن الشعب الليبي، قررتم هنا في القاهرة قبل أسابيع بأن هذه الجلسة يجب أن تكون الأخيرة والتي ينبغي أن يَنتُج عنها إطار دستوري متين يُمَكِّن من تنظيم هذه الانتخابات. هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد ، في هذه الجولة، لا تزال أمامكم أموراً مهمة بحاجة إلى حلول. ونأملُ ونتَوقَّع منكم الاستمرار بالتحلي بالمسؤولية وإعلاء مصلحة البلاد فوق كل شيء .

وقالت ” تتجه أنظار الليبيين إليكم، إنهم يَنتظرون نتائج ملموسة بفارغ الصبر: أي انتاج إطار دستوري توافقي متين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن ، والى المعرقلين وأولئك الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة : يجب أن تتوقفوا، يجب أن تتوقفوا عن ترويع السكان المدنيين. فقد طفح الكيل – وكفى يعني كفى! .

وال..