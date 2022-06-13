شركة الخليج للنفط تنجح في إعادة بئر للإنتاج بعد إغلاقه 11 عاماً.

طرابلس 12 يونيو 2022م (وال) ـ أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، السبت، عن إعادة بئر بحقل النافورة للإنتاج بعد فترة إغلاق امتدت 11 عاماً.

وقالت الشركة في بيان لها إن مهندسي وفنيي إدارة هندسة الإنتاج قد انتهوا من العمل على البئر “G269H” بمنطقة التعاقد “NA- 91″، بعد إعداد وتنفيذ برنامج صيانة متكامل.

وأوضحت الشركة أنه تم استخراج المعدات المفقودة من داخل البئر، وإجراء عمليات تنظيف وتنشيط، وإعادة تأهيل البئر بعمليات دقيقة أسفرت عن الحصول على نتائج ممتازة، بعد إغلاقه 11 عاماً بسبب وجود ترسبات صلبة داخل البئر والتي كانت بسبب فقدان المعدات أثناء محاولات الصيانة السابقة.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد الانتهاء من عملية الصيانة تم اختبار إنتاجية البئر بصورة طبيعية (إنتاج طبيعي)، فكانت النتائج ممتازة ونسبة المياه صفر والإنتاجية تفوق المعدلات السابقة.