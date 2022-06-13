وزير الصحة يبحث مع القنصل الليبي في ميلانو أوضاع المرضى الليبيين في الساحة الإيطالية.

طرابلس 12 يونيو 2022م ( وال ) – بحث نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” ظهر اليوم، مع القنصل العام لدولة ليبيا لدى إيطاليا-ميلانو ” سالم جموم ” تنسيق الجهود لاستجلاب أخصائيين من دولة إيطاليا في تخصصات مختلفة .

كما ناقش الطرفان العديد من البنود، أبرزها، نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب، وأحياء الندوات، واستضافة الأطباء الزوار، والمتابعة والإشراف على المرضى.

ويأتي هذا اللقاء في اطار تبادل الخبرات وتحسين الخدمات الطبية بالقطاع الصحي العام، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة المتمثلة في دعم المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، وتوفير احتياجاتها من العاملين الصحيين المتخصصين.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مع القنصل العام، أوضاع المرضى الليبيين في الساحة الإيطالية، واطّلع على آخر المستجدات بشأن علاجهم.

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