بريطانيا تطلق أول استراتيجية وطنية للغذاء

تستعد بريطانيا في 13 يونيو الجاري لإطلاق أول استراتيجية وطنية للغذاء، والتي ستركز على زيادة الإنتاج المحلي بهدف تعزيز الأمن الغذائي، عوضًا عن معالجة البدانة، وذلك بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة.

وقالت الحكومة البريطانية إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على إمدادات الغذاء، وتسببت في أزمة عالية، لذلك وجدت ضرورة كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن الخطة الجديدة ستحافظ على نطاق واسع على المستوى الحالي من الأغذية المنتجة محليًا مع زيادة الإنتاج في بعض القطاعات المهمة كالقطاعات الزراعية والمأكولات البحرية.

وأكدت الحكومة دعمها القطاع الزراعي حيث سيتلقى 270 مليون جنيه إسترليني من الاستثمارات في مجال الابتكار حتى عام 2029.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الجديدة دعم المزارعين، والمحافظة على الإمدادات الغذائية، وحمايتها من الصدمات الاقتصادية التي قد تحدث في العالم.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى حدوث تضخم ونقص في إمدادات الغذاء في معظم أنحاء العالم.

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