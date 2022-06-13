ليبيا نيوز

ألمانيا تكشف عن قيمة دعمها العسكري لأوكرانيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، من خلال ردها على طلب النائبة من حزب اليسار سيفيم داغدلين، عن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

وأشارت الوزارة، في تقريرها، إلى أن ألمانيا قدمت مساعدات عسكرية وأسلحة بقيمة 350,1 مليون يورو منذ 24 فبراير الماضي وحتى 1 يونيو الجاري.

وأكدت أن هذا المبلغ انقسم إلى تسليم أسلحة حربية بقيمة 219,8 مليون يورو، وعتاد آخر كالسترات الواقية من الرصاص بقيمة 85,2 مليون يورو.

وقال وزير الاقتصاد الألماني أودو فيليب إن معظم العتاد الذي أرسل إلى أوكرانيا مستعمل في الجيش الألماني، وأشار إلى أن قيمة الأسلحة قدرت نسبة لقيمتها الحالية بعد الاستعمال، وليس وفقًا لسعرها الأصلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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