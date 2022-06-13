العراق.. نواب الكتلة الصدرية يقدمون استقالاتهم

قدم نواب الكتلة الصدرية في العراق استقالاتهم من مجلس النواب؛ استجابة لدعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر، واحتجاجًا على الجمود المستمر منذ فترة طويلة بخصوص تشكيل حكومة.

وتعتبر الحركة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي، حيث حصلت على 73 مقعدًا، لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للبلاد.

من جانبه، وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الاستقالات، فيما اعتبر الصدر، أن هذه الخطوة “تضحية منه للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، بحسب تعبيره.

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