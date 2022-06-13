ليبيا نيوز

العراق.. نواب الكتلة الصدرية يقدمون استقالاتهم

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم نواب الكتلة الصدرية في العراق استقالاتهم من مجلس النواب؛ استجابة لدعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر، واحتجاجًا على الجمود المستمر منذ فترة طويلة بخصوص تشكيل حكومة.

وتعتبر الحركة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي، حيث حصلت على 73 مقعدًا، لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للبلاد.

من جانبه، وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الاستقالات، فيما اعتبر الصدر، أن هذه الخطوة “تضحية منه للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، بحسب تعبيره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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