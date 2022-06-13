الكونغو-رواندا.. تصاعد التوتر بعد هجمات للمتمردين على مناطق حدودية

في إطار التوتر المتصاعد بين البلدين الجارين، اتهمت السلطات الإقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجنود الروانديين بتقديم الدعم لجماعة 23 مارس المتمردة في هجماتها الأخيرة، مضيفة أن رواندا تسعى لاحتلال بلدة بوناجانا الحدودية.

شن المتمردون هجمات صباح الأحد، دفعت مكتب حاكم إقليم شمال كيفو إلى توجيه الاتهامات الجديدة، معتبرًا أن “الهدف الذي تسعى رواندا لتحقيقه هو احتلال بوناجانا للضغط على الحكومة الكونغولية.

وسبق أن اتهمت السلطات الكونغولية ،الخميس، رواندا؛ بإرسال خمسمائة من أفراد الكوماندوز إلى شرق الكونغو.

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