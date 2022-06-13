ليبيا نيوز

ستولتنبرغ: المخاوف الأمنية لأنقرة مشروعة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها لانضمام فنلندا والسويد للحلف، مشروعة؛ نظرًا كونها تتعلق بالإرهاب، وتصدير الأسلحة.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أن تركيا تعرضت لهجمات إرهابية أكثر من أي عضو من حلف الناتو، منوهًا بدورها المهم بسبب موقعها الاستراتيجي على البحر الأسود بين أوروبا والشرق الأوسط.

وأكد ستولتنبرغ ونينيستو أن المحادثات مع تركيا ستستمر، لكنهما لم يشيرا إلى تقدم في المفاوضات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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