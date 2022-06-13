ستولتنبرغ: المخاوف الأمنية لأنقرة مشروعة

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها لانضمام فنلندا والسويد للحلف، مشروعة؛ نظرًا كونها تتعلق بالإرهاب، وتصدير الأسلحة.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أن تركيا تعرضت لهجمات إرهابية أكثر من أي عضو من حلف الناتو، منوهًا بدورها المهم بسبب موقعها الاستراتيجي على البحر الأسود بين أوروبا والشرق الأوسط.

وأكد ستولتنبرغ ونينيستو أن المحادثات مع تركيا ستستمر، لكنهما لم يشيرا إلى تقدم في المفاوضات.

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