قائد كتيبة آزوف الأوكرانية: عشرات الجثث بقيت في ماريوبول

أشار القائد السابق لكتيبة آزوف الأوكرانية ماكسيم جورين، إلى وجود عشرات الجثث لمقاتلين قضوا أثناء حصار مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، ما زالت تنتظر من يستعيدها، منوها باستعادة 120 جثة بموجب شروط تبادل، فيما بقي عدد مماثل تقريبا.

وأكد جورين أن المحادثات مستمرة بخصوص المزيد من التبادلات، لافتا إلى أن ثلث القتلى من كتيبة آزوف، بينما ينتمي الآخرون لدوريات الحدود وقوات البحرية والشرطة.

وأضاف أن معظم الجثث في حالة سيئة لذا فإن “تحديد هوية كل شخص سيستغرق وقتًا طويلاً جدًا”، عبر الاستعانة باختبارات الحمض النووي وفحص الزي الرسمي للجنود وشاراتهم؛ للمساعدة في تحديد هوياتهم.

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