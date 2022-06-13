ليبيا نيوز

غوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء عمالة الأطفال

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من الاستغلال، وإنهاء ظاهرة عمالة الأطفال، التي باتت واقعا لمائة وستين مليون طفل.

جاءت دعوة غوتيريش وتحذيراته، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ويعادل الرقم الذي ذكره عشر عدد أطفال العالم، فيما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن نحو تسعة وسبعين مليون طفل يعملون في ظل ظروف استغلالية، في المزارع أو المناجم أو الصناعة.

وقد واصلت هذه النسبة ارتفاعها المسجل في السنوات الأخيرة، نتيجة أسباب عدة، من بينها التغيرات المناخية وتداعيات جائحة كورونا والصراعات المسلحة، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك