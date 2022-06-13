غوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء عمالة الأطفال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من الاستغلال، وإنهاء ظاهرة عمالة الأطفال، التي باتت واقعا لمائة وستين مليون طفل.

جاءت دعوة غوتيريش وتحذيراته، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ويعادل الرقم الذي ذكره عشر عدد أطفال العالم، فيما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن نحو تسعة وسبعين مليون طفل يعملون في ظل ظروف استغلالية، في المزارع أو المناجم أو الصناعة.

وقد واصلت هذه النسبة ارتفاعها المسجل في السنوات الأخيرة، نتيجة أسباب عدة، من بينها التغيرات المناخية وتداعيات جائحة كورونا والصراعات المسلحة، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي.

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