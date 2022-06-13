سامح شكري يشدد على أهمية وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية .

القاهرة 13 يونيو 2022م ( وال ) – شدد وزير الخارجية المصري ” سامح شكري “على ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت محدد، كي تتولي السلطة حكومة منتخبة شرعية تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وتحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وثرواتها لشعبها حسب قوله .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده” شكري ” في القاهرة أمس الاحد مع وزير خارجية لاتفيا” أيدجرز ريتكفيتش .

وقال رئيس الدبلوماسية المصرية إن مخرجات الحل للأزمة الليبية في المؤتمرات الدولية لابد من الاهتمام بها، و الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس النواب الليبي بخصوص السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت محدد، كي تتولي السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا لشعبها.

وأضاف “شكري” إن هناك «إطارًا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا جرى اعتماده من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي، ومسار برلين، ومسار باريس ومخرجات ملتقى الحوار الوطني الليبي» داعيًا إلى «تضافر الجهود الدولية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد .

من جانبه أكد وزير خارجية لاتفيا ضرورة ألا تتدخل أطراف خارجية في الشأن الداخلي الليبي ، في ظل وجود وجهات نظر مختلفة بين الدول، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق المواقف بين القوى الدولية وتشكيل حكومة واحدة والمضي قدما في عملية سياسية انتخابية لليبيا، وهو ما يرغبه الجميع دون أي عرقلة عسكرية.

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