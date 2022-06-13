المنفي يبحث مع سفير باكستان لدى ليبيا سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات

طرابلس 13 يونيو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الإثنين بطرابلس، سفير باكستان لدى ليبيا رشاد جاويد، لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات.

واستعرض اللقاء تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأعرب السيد الرئيس عن تقديره البالغ لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيدًا بعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، مجددًا حرصه على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. (وال) ح س/ ر ت

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