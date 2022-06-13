المنفي يبحث مع سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا آخر المستجدات ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك

طرابلس 13 يونيو 2022 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الإثنين بطرابلس، مع سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبيير، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس؛ استعراض الجهود المحلية والدولية التي تُساهم في حل الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية استمرار هذه الجهود، من خلال دعم كل المسارات التي تعزز إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتفق عليه جميع أطراف العملية السياسية.

بدوره، أكد سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبيير، على دعم مملكة بلجيكا للمجلس الرئاسي. (وال) ح س/ ر ت

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