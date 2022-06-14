خلال لقائه المنفي: سفير باكستان في ليبيا يؤكد دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية الراهنة.

طرابلس 13 يونيو 2022 م( وال) – أكد سفير الباكستان لدى ليبيا ، دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، مجدداً حرصه على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين بطرابلس، للسفير الباكستاني “رشاد جاويد”، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات.

وبدوره أعرب رئيس المجلس الرئاسي ، عن تقديره البالغ لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيداً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

واستعرض اللقاء تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

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