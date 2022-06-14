ديربي طرابلس بين الأهلي والإتحاد ضمن مرحلة إياب دوري محترفين كرة اليد الليبي .

طرابلس 13يونيو 2022 م ( وال )- يلتقي فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد نظيره الاتحاد يوم الأربعاء المقبل 15 يونيو ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة إياب الدوري الليبي للمحترفين .

وحددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد موعد مباراة ديربي العاصمة بين نادي الأهلي طرابلس، ونادي الاتحاد على تمام الساعة الـ5:00 بقاعة المدينة الرياضية طرابلس .

يذكر أن دوري كرة اليد للمحترفين والذي أوشك على الانتهاء يتصدره الأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة حيث حقق 36 نقطة من 12 مباراة ويأتي في المركز الثاني الاتحاد صاحب الـ 35 نقطة من 13 مباراة .

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