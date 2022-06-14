الاتحاد التونشي للشغل يلتقي مساء اليوم بالحكومة ، ولم يعلن الغاء اضراب الخميس القادم .

تونس 13 يونيو 2022 م (وال) ـــــ أعلن في تونس اليوم الاثنين ان اجتماعا سيعقد مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بين ممثلين عن الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي الوطني للنظر في المطالب المتعلقة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ، المضمنة في برقية الاتحاد التي حددت يوم الخميس الــ 16 من شهر يونيو الجاري تاريخا للاضراب .

وما زال الاتحاد التونسي للشغل ، وهو أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها متمسك برفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل “جمهورية جديدة” وذلك لاقتناعه ان هذا الحوار لم يشمل نقاط رفض أو تقاطع من شروط صندوق النقد الدولي الت ستضيف أعباء على الاقتصاد التونسي ولا تضع نهاية لمعاناة الطبقة العمالية .

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