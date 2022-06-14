نقابة معلمي بنغازي تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمجموعة الماجستير المهني .

بنغازي 13 يونيو 2022 م ( وال) – احتفلت نقابة معلمين بنغازي وقسم التدريب والتطوير، صباح اليوم الاثنين بتخريج الدفعة الأولى لمجموعة الماجستير المهني وانطلاق معهد التحدي العالي لأعداد ورفع كفاءة المعلين والمتدربين.

وقال نقيب المعلمين ببنغازي ” عبدالله العقوري ” لوكالة الأبناء الليبية الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى للمعلمين المتحصلين على الماجستير المهني في إدارة الاعمال مستشار التدريب الدولي، يأتي في إطار اهتمام النقابة بهذه الشريحة والرفع من كفاءتها لتمارس عملها باحترافية ومهنية.

وأوضح ” العقوري ” أن مدة اجتياز أو الحصول على درجة الماجستير المهني هي حوالي (60) ساعة دراسية تعطى على مدى (45) يوما.

وأعلن ” العقوري ” في الاحتفالية عن افتتاح معهد التحدي لأعداد المعلمين المتدربين وهو معهد له قانون سابق باعتماده وهو معهد له خصوصية معينة وهي الاعتناء بتدريب وتأهيل المعلمين، وخريجين الشهادات الثانوية والجامعات لحصولهم على شهادات عليا في مجال التعليم، لإنتاج كوادر تعليمية جديدة تقدم المعلومة للطلبة بشكل احترافي.