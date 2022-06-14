الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العمل بشهادات كورونا الرقمية لعام أخر

بروكسل 14 يونيو 2022 (وال) -اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على أن تظل قواعد الاتحاد بشأن شهادات كورونا الرقمية سارية المفعول لمدة عام آخر، بسبب استمرار الجائحة.



وقالت الرئاسة الفرنسية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه جرى الاتفاق على تمديد اللائحة ذات الصلة حتى 30 يونيو 2023، مضيفة أنه يمكن أيضا إلغاء اللائحة في وقت مبكر إذا سمح الوضع الصحي بذلك، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتهدف هذه الشهادات إلى تسهيل حرية تنقل الأشخاص أثناء الجائحة، وعن طريق استخدام رمز الاستجابة السريعة يمكن استخدام الشهادة لإثبات ما إذا كان الفرد قد تم تطعيمه ضد كورونا أو أنه خضع لاختبار سلبي لفيروس كورونا أو تعافى منه.(وال بروكسل ) س خ.

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