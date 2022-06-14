كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تجري تدريبات على كشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية.

سيول 14 يونيو 2022 (وال) – تعتزم كل من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان إجراء تدريبات مشتركة في شهر أغسطس بالمياه قبالة هاواي للبحث عن الصواريخ وتعقبها لتعزيز استعدادها لمواجهة التهديدات الصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الكورية الجنوبية “يونهاب” أن تدريبات “باسيفيك دراجون” التي تقام كل عامين من المقرر أن تجرى في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشارك كندا وأستراليا في نسخة هذا العام من “باسيفيك دراجون”، كما أنه من المتوقع أيضا أن تجري الدول الثلاث تدريبات فصلية مشتركة على التحذير من الصواريخ في وقت لاحق من هذا العام.

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