وصول 61 مهاجرا تونسيا إلى سواحل لامبيدوزا الإيطالية

وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، الثلاثاء، 61 مهاجرًا غير قانوني يحملون الجنسية التونسية، بينهم قاصر تبلغ من العمر 12 عامًا، كانوا على متن قارب صيد طوله 10 أمتار انطلق من سواحل مدينة جرجيس جنوب شرق العاصمة تونس بحوالي 540 كيلومترًا.

واعتُرض القارب على بعد 2,4 كم قبالة ساحل الجزيرة الإيطالية من قبل زورق دورية تابع للشرطة، حيث نقل المهاجرين بعد إجراء فحص طبي أولي لهم إلى إحدى نقاط تجميع المهاجرين الساخنة في منطقة إمبرياكولا، والتي يوجد بها 444 شخصًا، وفق ما أوردته وكالة آكي للأنباء.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد كشفت، قبل أيام، عن وصول 18,841 مهاجرًا غير قانوني إلى سواحل البلاد منذ بداية العام الجاري.

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