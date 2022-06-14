ماكرون يدعو إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، مشددًا على أنها يجب أن تكون “أقوى بكثير”، على خلفية الاحتياجات العسكرية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأكد ماكرون خلال كلمته في افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين “يوروساتوري”، ضرورة إعادة تقييم الإنفاق العسكري الفرنسي، والحد من الحاجة للشراء من مكان آخر، معتبرًا أن ذلك ليس فكرة جيدة.

تأتي دعوة ماكرون بالتزامن مع إعلان دول أوروبية عدة رغبتها بزيادة ميزانياتها الدفاعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا