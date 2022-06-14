ليبيا نيوز

واشنطن وسول تحذران بيونغ يانغ من مواصلة تجاربها الصاروخية

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على كوريا الشمالية؛ كي تغير مسارها، فيما حث نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، الصين على إقناع الجارة الشمالية بعدم استئناف التجارب النووية.

ونوه بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع بارك، بأن بلاده ما تزال منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية، لكن الأخيرة تتجاهل دعوات التفاوض، بل تتمادى في تجاربها الصاروخية.

وشدد بارك على أن أي استفزازات نووية قد تُقدم عليها كوريا الشمالية، ستقابل برد موحد وحازم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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