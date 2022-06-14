واشنطن وسول تحذران بيونغ يانغ من مواصلة تجاربها الصاروخية

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على كوريا الشمالية؛ كي تغير مسارها، فيما حث نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، الصين على إقناع الجارة الشمالية بعدم استئناف التجارب النووية.

ونوه بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع بارك، بأن بلاده ما تزال منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية، لكن الأخيرة تتجاهل دعوات التفاوض، بل تتمادى في تجاربها الصاروخية.

وشدد بارك على أن أي استفزازات نووية قد تُقدم عليها كوريا الشمالية، ستقابل برد موحد وحازم.

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