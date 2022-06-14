وكالة أنباء ( نوفا ) : نائبة وزير الخارجية الإيطالي تُشدد على ضرورة التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا

روما 14 يونيو 2022 (وال)- شددت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، على الحاجة إلى التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن سيريني قولها في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول الإطار الجيو- سياسي للبحر الأبيض المتوسط، “إيطاليا تؤيد الحاجة إلى تسوية في ليبيا على أساس توافق سياسي واسع، يضمن للبلاد حكومة يمكن أن تقود الشعب الليبي إلى التصويت”.

وأكدت سيريني على ضرورة فتح مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، تسمح بتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد سلطة تنفيذية مستقرة وشرعية بالكامل”، مشيرة إلى أنّ “دور الأمم المتحدة، الساعي إلى الوساطة بين جميع الأطراف المعنية، يظل ضروريًا، ويجب أن يظل نقطة ثابتة أيضا في الأشهر المقبلة، نظرا للتطورات الإضافية المحتملة للعملية السياسية والانتخابية. هذا هو الهدف الذي يتجه إليه التحرك الإيطالي”.

وأشارت المسؤولة الإيطالية إلى زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى ليبيا لويجي دي مايو في مهمة إلى ليبيا في الأيام الأخيرة، لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية والمؤسسية الرئيسية للمشهد الليبي المعقد – في اتصال وثيق مع الشركاء الأوروبيين، فرنسا وألمانيا في المقام الأول، والشركاء الدوليين.

وتابعت الدبلوماسية الإيطالية أنّه “في وقت يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة الدولية، يجب استخدام موارد الطاقة الليبية وعائدات استغلالها لصالح البلاد بأسرها وسكانها، دون أن تصبح أداة للضغط السياسي المرتبط بمصالح مجموعات أو أحزاب معينة”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال