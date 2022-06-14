الكونغو الديمقراطية.. متمردون يسيطرون على بلدة الحدودية

سيطر متمردو حركة إم23 في الكونغو الديمقراطية على بلدة بوناجانا الواقعة على الحدود الشرقية، مما أدى إلى فرار أكثر من 30 ألف مدني إلى أوغندا المجاورة، وفق ما أفاد به نشطاء محليون.

من جانبه، قال الجيش الكونغولي إن القوات الرواندية هي التي احتلت البلدة، بينما نفت رواندا مرارا تقديم أي دعم للحركة المتمردة.

ويعد الاستيلاء على بوناغانا انتكاسة كبيرة للقوات الكونغولية التي سبق وأعلنت أنها دفعت المتمردين للفرار في اليوم السابق.

في سياق متصل، عبّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن قلقهما بشأن تصاعد العنف في المنطقة.

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