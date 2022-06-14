وكيل وزارة الصحة يبحث مع رئيس مجلس التخصصات الطبية العراقيل التي تعيق عمله

طرابلس 14 يونيو 2022 (وال) – بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي مع رئيس مجلس التخصصات الطبية امحمد ساسي، المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل المجلس ووضع الحلول المناسبة لها.

وتناول الاجتماع التنسيق بين مجلس التخصصات الطبية ومجلس تحديد المسؤولية الطبية لوضع آلية مناسبة لمساءلة الطبيب عند وقوع الأخطاء الطبية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لتسييل المخصصات المالية للمجلس، في مجال التطوير، والتدريب .

وأبدى الوكيل استعداد وزارة الصحة لدعم المجلس وفق الإمكانيات المتاحة، سعيًا منها للحفاظ على إسهامات المجلس في دعم الطبيب الليبي بمختلف التخصصات.

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