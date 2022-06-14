الفريق أول ركن محمد الحداد يبحث مع الملحق العسكري البريطاني تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية

طرابلس 14 يونيو 2022 (وال)- بحث رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد اليوم الثلاثاء، مع الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد بحّار كريس اوفلاهرتي؛ آفاق التعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء الذي عقد في طرابلس؛ هنأ الحداد كريس اوفلاهرتي باستلام مهام المحلق العسكري البريطاني لدى ليبيا، مشيدًا بجهود المملكة المتحدة ومواقفها الدولية الداعمة لليبيا.

وقد تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك، وتعزيز سُبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال