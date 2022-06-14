إدارة المنطقة الحرة مصراته تناقش سبل تعزيز الفرص الاستثمارية مع اليونان .

مصراته 14 يونيو 2022 م ( وال ) ناقش رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراتة (محسن السقوطري ) مع القائم بأعمال السفارة اليونانية بليبيا آليات تنشيط وتعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين وتنفيذ مشاريع استثمارية مع الشركات اليونانية .

وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات بالمنطقة الحرة مصراتة بالنقاش سبل تعزيز علاقات وشراكات المنطقة الحرة بمصراتة مع المستثمرين والشركات اليونانية والتعرف على الفرص الاستثمارية واستقطاب الشركات والمؤسسات اليونانية وربط حركة النقل البحري بين ميناء المنطقة والموانئ اليونانية.

كما تم استعراض مزايا الاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة .

وتهدف المنطقة الحرة بمصراته إلى استقطاب الشركات والمؤسسات اليونانية، والربط بين ميناء المنطقة والموانئ اليونانية.